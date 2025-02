Incidente sulla Pania. Scivola da un sentiero. Grave un trentenne

Un’altra tragedia sfiorata sulle Apuane. Ieri mattina un giovane straniero, un trentaduenne di origini russe, è scivolato su un sentiero ghiacciato, procurandosi gravi traumi in tutto il corpo. L’incidente è avvenuto attorno alle 10,30 di ieri mattina alle pendici del monte Pania in località Gorfigliette nel comune di Stazzema nell’area della valle di Mosceta. Probabilmente è stato proprio il ghiaccio a tradire il ragazzo che ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra. Subito soccorso da altri escursioni presenti in zona e che hanno immediatamente chiamato il 118. Il ragazzo è stato raggiunto da una squadra di terra del Soccorso Alpino di Querceta che ha provveduto a stabilizzare il giovane che poi è stato trasferito con l’elicottero Pegaso all’ospedale Cisanello di Pisa. Il giovane ha riportato diverse fratture in tutto il corpo, la prognosi è riservata. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti del caso e i vigili del fuoco.

Il Soccorso Alpino, quasi in contemporanea ha provveduto a soccorrere anche un’altra persone che poco distante ha riportato la frattura di una caviglia. L’incidente si è verificato alla foce del Callare in località Matanna, anche in questo caso nel comune di Stazzema. La persona ferita è stata poi affidata alle cure del personale medico del 118.