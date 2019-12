Camaiore (Lucca), 25 dicembre 2019 - Il peggior Natale che si possa immaginare per una famiglia, per i suoi amici. Uno schianto nella notte e un altro giovane che se ne va. E' successo ancora, nella notte, a Capezzano Pianore nei pressi del Cavanis: un ragazzo di 16 anni, Dario D'Alessandro, stava viaggiando sul suo scooter al ritorno da un locale di Pietrasanta quando, per cause in via di accertamento, è finito contro un muro.

Un urto terribile e fatale: per il 16enne, promessa del nuoto pinnato e già convocato in Nazionale, non c'è stato nulla da fare.