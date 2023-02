Incidente fra due camion in A12: chiuso un tratto dell'autostrada

Incidente fra due camion in A12 (Foto pagina Facebook "Sei di Massa se")

Versilia, 6 febbraio 2023 - Traffico bloccato questa mattina, 6 febbraio, al Km 126 dell'autostrada A12 (Genova-Rosignano) a causa di un incidente all'altezza dello svincolo Versilia in direzione Rosignano. Il tratto chiuso è tra l'uscita di Massa e quella Versilia, in direzione Livorno. L'incidente è avvenuto intorno alle 10, non distante dall'area di servizio Versilia. Subito allertati i soccorsi del 118.

Nello scontro sono coinvolti due camion e c'è stato un ferito, un uomo che ha riportato un trauma cranico ed è stato portato in codice rosso per dinamica - all'ospedale Versilia. Sul posto sono intervenute automedica di Massa e "Bravo" (ambulanza) proveniente sempre da Massa.