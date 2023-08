Incidente di Emma e Leo in Darsena. "Chi ha visto, ci racconti"

Viareggio, 9 agosto 2023 - «Abbiamo ancora tantissimi dubbi e domande: aiutateci a fare chiarezza". Le famiglie di Leonardo Brown e Emma Genovali, di 22 e 20 anni, lanciano un appello per cercare testimoni.

Tantissime persone erano presenti nel momento dei soccorsi alla giovane coppia rimasta coinvolta nel terribile incidente con una moto, avvenuto in Darsena martedì 4 luglio, mentre i ragazzi si trovavano in sella ad una bici elettrica. Il cuore di Leo dopo una settimana si è arreso mentre Emma resiste su un lettino di rianimazione e tra i medici aleggia un cauto ottimismo.

Per la prima volta i genitori si rivolgono a tutta la città affinché – grazie proprio alla testimonianza di tutti coloro che in qualche modo hanno assistito alla scena o hanno notato circostanze utili – possano essere ricomposti tutti i tasselli del puzzle che va a chiarire la dinamica del sinistro, in attesa dell’incidente probatorio fissato a settembre.

«Dopo un mese dal terribile incidente che ha coinvolto Leonardo ed Emma – cominciano le famiglie – le indagini stanno andando avanti, ma i dubbi e le domande che tutti ci facciamo sono ancora moltissimi. E’ importante che ancora oggi, se qualcuno si rendesse conto di poter avere qualcosa da dire a riguardo, lo faccia tramite i canali adeguati. Tutto può essere importante o addirittura determinante per chiarire modalità e responsabilità dell’accaduto. Leo, dopo aver lungamente lottato per la vita in ospedale, ci ha lasciati, e la sua perdita è un vuoto incolmabile nelle vite di tutti coloro che gli volevano bene. Emma è sempre in prognosi riservata a Cisanello, ma a piccoli passi ogni giorno sta lottando con tutte le forze per vincere questa battaglia.

Noi delle famiglie oltre a lottare con lei – prosegue lo struggente appello – vogliamo fare il possibile perché le nostre domande abbiano le giuste risposte, perché ciò avvenga chiediamo a gran voce e con una mano sul cuore, l’aiuto di chi può darcelo. Grazie e continuate a mandare pensieri positivi e preghiere. Potete rivolgervi alla Polizia Municipale di Viareggio o qualsiasi presidio delle Forze dell’ordine o contattare i seguenti numeri di telefono Valerio 3939689995; Massimo 3392783697".

Francesca Navari