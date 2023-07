Tragedia di Emma e Leo La ragazza rimane stabile

Una volta si diceva "nessuna nuova, buona nuova". Una notizia, però, dal reparto di rianimazione dell’ospedale di Cisanello è arrivata: Emma Genovali, la 20enne rimasta coinvolta nel tragico incidente di martedì 4 luglio in Darsena, non ha più la febbre. Le sue condizioni rimangono stabili e vengono monitorate costantemente all’ospedale dove si trovai ormai da oltre dieci giorni.

Nel frattempo, nei prossimi giorni verrà fissato l’incidente probatorio: per l’occasione, le famiglie nomineranno i propri periti di parte per assistere alla ricostruzione dell’incidente, su cui ancora gravano diversi punti interrogativi, primo fra tutti la presunta presenza di un terzo veicolo coinvolto, anche se indirettamente, oltre alla bici elettrica su cui viaggiavano Emma e il findanzato Leonardo Brown e la moto con cui si sono scontrati. Per quanto riguarda Leonardo, deceduto martedì all’ospedale di Cisanello, nei prossimi giorni verrà fissata la data del funerale.

RedViar