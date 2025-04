Sulla rampa in contromano, travolge e ribalta pick-up. Tragedia sfiorata al ‘115’

Pietrasanta (Lucca), 2 aprile 2025 – Tre auto coinvolte, di cui una cappottata tanto da rendere necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per estrarre il conducente, tre feriti per fortuna non gravi e il traffico sull’Aurelia interrotto per più di un’ora e mezzo. Eppure l’incidente avvenuto ieri verso le 11,55 al sottopasso del ’115’ avrebbe potuto avere conseguenze peggiori, per non dire drammatiche. A causarlo è stata una Fiat 500, proveniente da Montiscendi, che ha imboccato la statale usando contromano la rampa lato mare, che invece serve per uscire dall’Aurelia e andare verso Montiscendi.

In quel mentre un pick-up stava transitando sulla statale in direzione Querceta-Massa e l’impatto è stato inevitabile. La 500 ha centrato la ruota posteriore del pick-up, che si è ribaltato andando a urtare contro una terza macchina, una Panda. Il caso ha voluto che i tre conducenti, soccorsi dalla Croce Bianca di Querceta, intervenuta insieme all’automedica Nord, se la siano cavata con lievi escoriazioni, tanto spavento e niente più. E soprattutto che l’incidente sia avvenuto in un momento in cui la trafficata Aurelia era semi-vuota. Oltre alla Croce Bianca e ai Vigili del fuoco, sul posto si è fiondata la Polizia municipale, costretta a interrompere il transito sulla statale fin quasi alle 14 per poter effettuare tutti i rilievi del caso ed elevare il verbale nei confronti del conducente della 500. Notevoli i disagi a livello di traffico, ma di fronte a tre conducenti rimasti incolumi dopo un incidente del genere alla fine è stato davvero il male minore.

Resta però la rabbia dei cittadini di Strettoia e Montiscendi che più volte hanno assistito a incidenti avvenuti con le stesse modalità e conclusi miracolosamente “solo” con brusche frenate e colpi di clacson. “Quello svincolo è fatto malissimo – racconta una cittadina – non solo in quel punto ma anche più a monte. Chi viene da Montiscendi e prende lo svincolo per andare a Massa solo all’ultimo vede chi sta risalendo il sottopasso da mare. Tante gente è distratta, ma va migliorata la segnaletica”.

Un altro residente racconta di aver visto, domenica, un camioncino scendere contromano come ha fatto la 500 per dirigersi a Querceta “tagliando” l’Aurelia. Senza contare i camion che salgono sulla rampa regolarmente ma devono far manovra nel sottopasso invadendo con la parte posteriore l’altra carreggiata.