Si ribalta a bordo dell’ape. Soccorso con il Pegaso. Pesanti rallentamenti

Grave incidente nella tarda mattinata di ieri al bivio de La Fratta, nei pressi di Sinalunga.

Un uomo di 62 anni è rimasto seriamente ferito uscendo di strada con l’ape ed è stato trasportato in "codice 2" al policlinico delle Scotte con Pegaso. L’incidente ha provocato lunghe e code e la situazione è tornata alla normalità soltanto dopo un’ora. Il 62enne, residente a Sinalunga, ha fatto tutto da solo. A un certo punto, all’altezza del bivio per la Fratta sulla provinciale che collega Torrita e Sinalunga, in un rettilineo, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso all’improvviso il controllo dell’ape, che si è ribaltato sull’asfalto.

L’allarme è scattato immediatamente. A darlo sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno chiamato subito il 118. Ai sanitari le condizioni dell’uomo sono apparse subito molto critiche e per guadagnare tempo prezioso è stato chiesto l’intervento di Pegaso. L’elisoccorso, atterrato in uno spiazzo a pochi metri dal luogo dell’incidente, ha trasportato il ferito all’ospedale di Siena.

Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti anche la polizia municipale del comando di Sinalunga per i rilievi e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Montepulciano. Il traffico, come accade spesso in questi casi, ha subito pesanti rallentamenti con notevoli disagi per gli automobilisti. Poco dopo, sempre nelle immediate vicinanze del bivio per La Fratta, è successo un altro incidente. Si tratta di un tamponamento tra due auto che per fortuna non ha avuto conseguenze per le persone.

Marco Brogi