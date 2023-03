Viareggio, incidente sull’Aurelia: traffico nel caos

Incidente stradale (foto di repertorio)

Viareggio, 13 marzo 2023 – Incidente oggi sulla strada statale 1 ‘via Aurelia’. Stamani, a causa di uno scontro tra un veicolo e un mezzo pesante, il tratto di strada in direzione Roma all’altezza del km 352,000 a Viareggio, è stato chiuso e poi riaperto dopo circa due ore.

Nell'incidente un uomo è rimasto ferito ed è stato affidato alle cure del personale del 118 e trasferito in codice giallo all'ospedale Versilia.

Il traffico in direzione Roma è stato deviato per poco meno di due ore con uscita obbligatoria a Torre Lago. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il personale di Anas impegnato nella gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.