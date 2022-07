Incendio Massarosa, l'impressionante foto, "Sembra un vulcano"

Massarosa, 19 luglio 2022 - C'è uno scatto impressionante che racconta, meglio delle parole, l'incendio di Massarosa, con almeno quattrocento ettari in fumo e cento sfollati. E' la foto scattata dall'equipaggio di uno yacht a largo della Versilia. Le montagne e le colline versiliesi si confondono e sono sovrastate da una nuvola di fumo.

Quella colonna di lapilli e tizzoni che si è levata sopra l'incendio e che è stata visibile da tutta la costa. Una nuvola di fumo che fa assomigliare l'incendio all'eruzione di un vulcano. Sono centinaia le foto scattate dalle zone più disparate: dall'interno della lucchesia fino a Livorno, il fumo nero non ha risparmiato diverse città anche lontane dal luogo dell'incendio.

Foto postate sui social che raccontano una giornata difficile, quella del 19 luglio, e una notte altrettanto critica, con le squadre antincendio che tentano di fronteggiare la furia del fuoco, combattendo anche contro il vento che rende tutto ancora più difficile. Quella foto da lontano sembra un vulcano, in realtà è un tremendo rogo che ha già fatto gravissimi danni all'economia della zona dell'interno della Versilia, che in quest'estate 2022, con le sue proposte per un turismo immerso nella natura stava rialzandosi dopo i duri anni della pandemia.