Viareggio, 11 agosto 2019 - Incendio nella notte a Viareggio, nel parcheggio Darsena, all'interno del centro sociale Sars. Intorno a mezzanotte e mezzo le fiamme hanno avvolto una roulotte, un container due scooter e hanno danneggiato un furgone e un camion che si trovavano nelle vicinanze.

Sul posro sono intervenuti in forze i vigili del fuoco di Viareggio e di Pietrasanta, con 4 automezzi e 14 uomini.

Durante le operazioni di spegnimento è esplosa una bombola di butano e ne sono state messe in sicurezza altre 3. La squadra di Viareggio è attualmente impegnata nella bonifica dell'area e nel raffreddamento di un gruppo da taglio ossiacetilenico coinvolto dalle fiamme, per il quale si è rese necessario effettuare il raffreddamento per la messa in sicurezza prima di essere rimosso. Sul posto anche Polizia di Stato e Polizia Municipale.

Un giovane frequentatore del centro sociale è stato portato in ospedale dalla Misericordia di Torre del Lago per aver inalato del fumo. Per fortuna i frequentatori del Sars erano tutti lontani dalla struttura, a una vicina festa. E si teme che l'origine dell'incendio possa essere dolosa.