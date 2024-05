Incendio al Varignano. Il fuoco è partito dalla canna fumaria

Una nuvola scura, fumosa, paurosa, si è diffusa ieri, nel tardo pomeriggio, per le strade del quartiere Varignano. E con quella nuvola di fumo, anche il panico e la preoccupazione di residenti, lavoratori e cittadini tutti che, spaventati dalle fiamme provenienti dalla pizzeria “C’è pizza per te“, hanno chiamato e allertato i vigili del fuoco. I pompieri, prontamente arrivati sul luogo, sono intervenuti all’interno del locale interessato. Le fiamme, velocemente spente, sono partite dalla canna fumaria della pizzeria per cause probabilmente accidentali.