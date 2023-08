In ricordo di Enrico Marchetti a Camaiore: Omaggio a un Grande Uomo

Un anno da quando Enrico Marchetti, sportivo, tappetaro, artista e uomo di immensa umanità se n’è andato per sempre: un vuoto che Camaiore avverte molto e che i suoi amici vogliono commemorare. L’Associazione Tappeti di Segatura quindi, e Marchetti era il ‘capo’ del gruppo Porta Nuova, su suggerimento dello storico fondatore Giuseppe Dalle Luche, si riunirà oggi in ricordo di Enrico, davanti alla sua casa vicino all’Incaba.

Qui ha vissuto con la moglie Paola e i figli, qui ha scolpito e dipinto e qui, alla presenza della famiglia e delle sue opere, i soci renderanno omaggio all’artista e soprattutto amico a un anno esatto dalla scomparsa. Un ricordo e un monito, ancora una volta, per sensibilizzare l’amministrazione camaiorese a posizionare finalmente alcune sculture che Enrico aveva donato alla città: il San Francesco, per esempio, suo lavoro amato che avrebbe dovuto porsi da tempo nel giardino murato dedicato al santo. Marchetti si era presentato come candidato sindaco alle amministrative dello scorso anno per Camaiore Popolare: purtroppo dopo pochi mesi è scomparso a causa di un brutto male combattuto con il coraggio di un leone quale era.

Subito dopo l’Associazione dei Tappeti partirà per il Congresso sulle Arti Effimere di Barcellona che si terrà dal 27 al 31 agosto in Catalogna. Proprio con il Congresso di Elche del 2018, al quale partecipò anche Enrico Marchetti, iniziò la grande avventura internazionale per Camaiore, che cerca di esportare questa sua secolare tradizione in tutto il mondo.

Isabella Piaceri