In ricordo di Del Chiaro. Il volontario scomparso per salvare due vite

Era il 21 agosto 1963, quando una squadra della Misericordia accorse, con la soluzione della “cordata“, due bagnanti stranieri che stavano annegando nel mare in tempesta. Alla testa di quella corda c’era Giuliano Del Chiaro, attivo Confratello della Misericordia, che perse la vita, proprio nel tentativo di salvare i due giovani, portato via da un gorgo. Ed è nella sua memoria che domani, per il 61° anniversario della scomparsa, che avrà luogo, alle 9.30 al Camposanto della Misericordia in piazza Papa Paolo VI, una commemorazione e la deposizione di una corona d’alloro sulla tomba dove riposa.