In Pineta “Grilli in testa“. La corsa di promozione per le attività all’aperto Domani si terrà nella Pineta di Ponente l'evento "Grilli in Testa" per sensibilizzare sulla salute dei giovani attraverso attività all'aria aperta. Organizzato da dottor Giannetti e psicologa Ciafro, con giochi e animazione per bambini dai 6 ai 13 anni.