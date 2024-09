In fuga dalla Rsa sulle colline con l’autostop e poi a piedi fino in città

Dalla casa di cura in Alta Versilia, dov’era stata ricoverata dopo una caduta, con l’autostop è arrivata fino a Pietrasanta, e poi incamminandosi ha raggiunto Viareggio. Dove vive, da sola, da oltre 50 anni. Con questo avventuroso viaggio un’anziana di 85 anni è tornata nella sua abitazione; lasciando documenti, soldi, abiti e tanta preoccupazione nella Rsa dalla quale si era allontanata senza avvisare. Una volta a casa si è sdraiata sul suo letto, in cui per un mese ha sognato di potersi addormentare, stremata ma scaldata dal calore dei suoi cuccioli. Così i carabinieri hanno trovato l’ottantacinquenne, dopo che dalla casa di cura, non riuscendo più a trovare l’ospite, gli operatori avevano fatto scattare l’allarme. L’anziana si è rivolta all’avvocato Aldo Lasagna (in foto) per il timore che su di lei possa pendere una denuncia per procurato allarme e che gli assistenti sociali possano avviare l’istanza per per la nomina di un’amministrazione di sostegno. "Una storia di solitudine ma anche di desiderio di libertà – commenta il legale – che per fortuna ha avuto un lieto fine".