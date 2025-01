In evidenza Camaiore e Alessia Baldi

Alla prima prova dei CdS di cross che si è svolta a Sinalunga buona prova di squadra dell’Atletica Camaiore con la squadra assoluta e alcune buone prove individuali. Tra gli juniores bella prova di Fabio Papini che sui 6 km del percorso reso pesante dalla pioggia e grandine che si è abbattuto sulla gara si classificava 9o con una bella gara regolare sui 3 giri del percorso. Mentre nella prova assoluta sui 10 km troviamo un buon piazzamento di Lorenzo Razzuoli tornato alle competizioni importanti, che si è avvalso poi del piazzamento dei suoi compagni di squadra Stefano Valleroni, Nello Panarelli, Paolo Moriconi e Massimiliano Torcigliani. Adesso la squadra è attesa alla 2a prova del 2 marzo sugli spalti delle mura di Lucca per la classifica finale a squadre. Anche nel settore giovanile l’atletica Camaiore in evidenza con il 6o posto nei 50 metri con ostacoli ai campionati Toscani indoor nella categoria cadetti a Carrara con il tempo di 7”68 di Leonardo Esposito. Atletica Camaiore impegnata anche nel Trail con il suo atleta di punta Jacopo Fontanini.

Bella prestazione anche di Alessia Baldi, che difendeva i colori della nuova società di Atletica asd Viareggio run, che con questa manifestazione ha esordito nei campionati Toscani di cross. La gara appunto valevole per i Camp. Toscani di Società di corsa campestre ha visto al via le più brave mezzofondiste della regione a Sinalunga, su di un percorso di 6 km, su un terreno reso pesante dalla pioggia e dalla grandine che ha colpito gli atleti durante la prova ha visto Alessia al debutto nel cross, dopo molti anni di assenza dovuto anche ad infortuni. La promessa viareggina è tornata a gareggiare con un buon 17o posto negli assoluti. Quindi un debutto positivo per l’atleta e la nuova società attesa a ricostruire di nuovo una squadra di atletica a Viareggio molto competitiva, con la speranza di apertura della pista nel nuovo Stadio dei Pini.