In campo il Terzo polo Il candidato è Luca Mori "Siamo la vera alternativa"

In attesa di certezze dal centrodestra, il numero dei candidati a sindaco per le amministrative del 14-15 maggio sale ufficialmente a due. Dopo Lorenzo Borzonasca del centrosinistra, la new entry corrisponde al nome di Luca Mori, alla sua prima candidatura in assoluto dopo averci provato due volte, ma senza esito, quando militava nel Pd e sfidò i colleghi alle primarie. Il consigliere del gruppo misto e coordinatore versiliese di Italia Viva, classe ’71, era tra i papabili del Terzo polo (Italia Viva e Azione) e dopo un lungo confronto interno ha sciolto le riserve.

La lista civica per la quale scenderà in campo si chiama “Alternativa per Pietrasanta“, dicitura scelta per smarcarsi dalla classica dicotomia destra-sinistra. Mori, che dopo l’esperienza nella Margherita era passato al Pd diventando vice sindaco nella giunta Lombardi dal 2010 fino alle proprie dimissioni nell’ottobre 2014, definisce la lista "liberale, popolare e riformista per superare scontri e divisioni personali e dare al Comune una guida capace, competente e inclusiva, che sappia unire i cittadini. ’Alternativa per Pietrasanta’ – spiega – non sarà la compagine dell’uomo solo al comando, bensì la forza del gruppo e della comunità. Crediamo che il nostro Comune debba superare una politica che negli ultimi anni ha fatto prevalere le divisioni anziché l’unità d’intenti. Per questo crediamo ci sia bisogno di qualcosa di nuovo e alternativo: la città debba crescere come comunità, rivendicando il diritto di partecipare alle scelte del nostro comune".

Essendo prematuro parlare di apparentamento al ballottaggio ("valuteremo sul momento"), Mori preferisce mostrare il biglietto da visita della lista: "Mi sono sempre messo a disposizione della comunità. Ciò che mi ha sempre dato la forza di impegnarmi al massimo delle mie possibilità è stata la vicinanza della gente con cui ho un confronto quotidiano e costante. La scelta di presentarci con una lista, anziché un logo di partito, rimarca il carattere civico del mio impegno. Ringrazio le comunità di Azione e Italia Viva, delle quali faccio parte, per il sostegno in questo percorso. Mi appello ai cittadini e alle forze che si rivedono in questa metodologia affinché sostengano il nostro progetto – conclude – che supera le divisioni e i litigi personali e la logica delle tifoserie a favore di un metodo pragmatico e inclusivo di fare amministrazione".

Daniele Masseglia