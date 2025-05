In cammino per il Giubileo. Il percorso ‘colorato’ della scuola Santa Dorotea

Un cammino all’insegna della riflessione, della spiritualità e della condivisione, quello che ha visto passeggiare tra le strade della città, in file colorate e ordinate, gli alunni della scuola elementare Santa Dorotea. Dalla Basilica di San Paolino, passando per la Chiesa di Sant’Antonio fino alla chiesa giubilare della Santissima Annunziata, i bambini hanno partecipato a una processione simbolica che, in tre dei luoghi di culto della città, accompagnati dalle insegnanti, dai genitori e da Don Damiano, parroco rappresentante delle scuole cattoliche della provincia di Lucca, ha ricalcato il senso più autentico del Giubileo: del rinnovamento, della riconciliazione e della conversione, in linea con il motto del Giubileo dell’anno corrente, quello di ‘Pellegrini di speranza’, dell’importanza, appunto, della speranza, in un cammino di fede, preghiera e carità, attraverso la presa di coscienza dei propri peccati e della purificazione, di essi, in percorsi e tappe di itinerari storici, come no, per superare i confini, fisici, del pensiero e della fede.

E un cammino di canti e preghiere è stato, infatti, quello animato dai piccoli fedeli che, di chiesa in chiesa, fino a quella della Vecchia Viareggio dove tutti, grandi e bambini, hanno potuto "affidare la loro preghiera e il proprio “cuore nuovo“ al Signore, in un clima di gratitudine", hanno ravvivato momenti e attimi di raccoglimento, con motivi intonati e letture del Salmo 103, e, tra le mani, un cuore colorato, così come i berretti indossati, simbolo delle figure stilizzate del logo ufficiale dell’anno santo che rivive, dal Vaticano e dalle chiese della Capitale, nei cammini minori dei fedeli di tutta Italia che, come quelli organizzati dalla Diocesi di Lucca e Massa Carrara in ricordo del mondo del lavoro, abbraccia più fasce e categorie della società, di cittadini e di fedeli, dagli adulti, appunto, agli adulti del futuro.

"Celebrare il Giubileo con i bambini significa seminare nei loro cuori il senso della fede come cammino, come ascolto e come scoperta del sacro – ha dichiarato Paola Bonini, coordinatrice della scuola Santa Dorotea –. Vedere i nostri alunni mettersi in cammino con gioia, partecipare attivamente alla preghiera, incontrare i luoghi della nostra tradizione cristiana con rispetto e stupore, è stato un dono che ci commuove e ci responsabilizza come educatori".