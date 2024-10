In arrivo l’influenza. È partita la corsa alla vaccinazione. Aperte le prenotazioni

Naso chiuso o che cola, mal di gola, starnuti, tosse secca, un brusco picco di febbre superiore ai 38 gradi: niente paura sono i sintomi influenzali che si stanno manifestando: puntuale come un orologio svizzero ogni anno l’arrivo dell’autunno e dei primi freddi vanno a braccetto con il virus della influenza. I primi casi sono già stati registrati in Italia e le stime più recenti dell’Osservatorio Influenza guidato dal dottor Fabrizio Pregliasco, virologo presso il Dipartimento Scienze biomediche per la salute dell’Università degli Studi di Milano, parlano già di oltre 150mila nuovi casi a settimana. Senza allarmismi la prudenza resta l’antidoto migliore e la vaccinazione diventa importante per tutti e lo è ancora di più per limitare i rischi nelle persone fragili. Il vaccino è uno scudo importante per limitare i rischi che ogni anno la influenza si porta dietro.

Gli ambulatori medici e le farmacie con i loro ambulatori diventano un punto di riferimento primario per il vaccino antinflenzale. "Abbiamo già registrato una buona attenzione da parte dei cittadini che da una quindicina di giorni vengono a informarsi per il vaccinino e da una settimana sono già partite le prime vaccinazioni. Una attenzione maggiore rispetto allo scorso anno". spiega Pietro Tobino, professionista della Farmacia Tobino. La farmacia è nel cuore della città in via Cesare Battisti dal 1898 è un punto di riferimento non solo per i viareggini.

Titolare Candido Tobino nipote di Mario, che è affiancato nella conduzione della farmacia di famiglia appunto dai figli Pietro e Ilaria. "La nostra farmacia mette a disposizione dei clienti un ambulatorio medico dove le persone vengono sottoposte al vaccino antinfluenzale su richiesta dei medici. Noi siamo in contatto con 8 medici di famiglia. Questo anno grazie alle campagne di sensibilizzazione sono già un paio di settimane che i cittadini vengono a informarsi e già da una settimana sono partite le prime somministrazioni. La nostra infermiera Viola segue le vaccinazioni in collaborazione con i medici"

Chi si è rivolto alla vostra farmacia? "In questo momento le persone che si sono sottoposte al vaccino o che sono venute a informarsi hanno una età maggiore ai sessanta anni. La farmacia è aperta tutti i giorni eccetto la domenica mattina e pomeriggio e ci si può prenontare. Cerchiamo di venire incontro per quanto è possibile alle esigenze dei nostri clienti". E “testimonial“ per la Nazione della campagna vaccinale Candido Tobino, "Vaccinarsi è un gesto importante per tutti e lo è ancora di più a seconda della età e delle personali condizioni di salute"

"Per ora una sola persona ha chiesto informazioni sul vaccino antinfluenzale mentre per quanto riguarda la richiesta di rimedi per le sindromi parainfluenzali le richieste sono maggiori", spiega Massimo Canali titola della farmacia Canali al Varignano.

"Sono già venuti alcuni cittadini per informarsi sulla procedura necessaria per sottoporsi il vaccino antifluenzale", conferma con gentilezza Calogero Accardo uno dei farmacisti della FarmaCity Stazione, farmacia che fa parte della rete delle famracie comunali, in piazza Dante Alighieri. E la stagione è appena iniziata.

maria nudi