In arrivo da Gaia le bollette dell’acqua. Ecco come chiedere le tariffe agevolate

Gaia Spa, gestore del Servizio Idrico della Toscana Nord, informa che sono in arrivo le bollette dell’acqua nei comuni di Viareggio e Forte dei Marmi (LU). Le bollette sono già state messe in consegna e scadranno il 12 gennaio 2024. Gli utenti in difficoltà con il pagamento delle bollette possono avvalersi di tre agevolazioni tariffarie per ottenere uno sconto sulla bolletta dell’acqua: Bonus Sociale Idrico, Bonus Idrico Integrativo e Fondo Utenze Disagiate. Il Bonus Idrico viene erogato alle famiglie con ISEE inferiore a 9.530 o con 4 o più figli a carico, semplicemente presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE. Per ottenere il Bonus idrico Integrativo e per accedere al Fondo Utenze Disagiate, la misura stanziata da GAIA per le utenze in difficoltà, è necessario far richiesta al gestore. Si ricorda che è possibile presentare domanda per il Bonus Sociale Idrico Integrativo fino al 31 dicembre 2023.

I requisiti necessari per le agevolazioni e i moduli di richiesta sono disponibili sul sito www.gaia-spa.it.

GAIA ha inoltre introdotto una nuova formula per il pagamento delle bollette la bolletta a rata costante, una bolletta mensile ad importo fisso, per pianificare al meglio le proprie spese. Informazioni, requisiti di accesso e documenti da compilare per far domanda sul sito www.gaia-spa.it.