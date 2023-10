In arrivo altre asfalture. Poi tocca all’area delle Poste

Garantire maggior sicurezza alle macchine e ai pedoni. È questo il comun denominatore degli interventi realizzati e in programma a breve termine. Sul fronte degli asfalti, a beneficiare dei nuovi manti stradali è stata innanzitutto la rotatoria tra via Unità d’Italia e via Tonfano, con il ripristino eseguito nelle ore notturne per non intralciare la circolazione e procedere più rapidamente con le lavorazioni. Pochi giorni fa, inoltre, è terminato il rifacimento del marciapiede di via Sauro, a Porta a Lucca, nel tratto tra via Tre Luci e via Garibaldi. "La porzione più critica del camminamento – ricorda l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci – oltre a essere sconnessa e danneggiata aveva un deflusso difettoso dell’acqua piovana, con frequenti episodi di allagamento". Infine, sul fronte viabilità con un’attenzione particolare a quella pedonale, l’ufficio tecnico sta lavorando alla progettazione di due interventi di ampio respiro: la riqualificazione di piazza della Repubblica, alle Poste (fognature incluse), e del marciapiede sul lungomare di Motrone, operazione che prevede anche la riasfaltatura della carreggiata.