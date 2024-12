Impegno a favore dell’ambiente. Certificato Embas al Consorzio

Efficienza, impegno a favore dell’ambiente, trasparenza nel rendicontare i risultati: così il Consorzio di Bonifica Toscana Nord ha ottenuto l’ambito certificato ambientale Emas valido fino a marzo del 2027. La registrazione sarà comunicata anche alla Commissione Europea mentre l’organismo competente a livello nazionale per la verifica è il Ministero dell’Ambiente. Un riconoscimento al lavoro fatto dall’ente di bonifica in questi anni che sugella un lungo iter di miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, a partire dalla dichiarazione di emergenza climatica del 2019 a seguito della quale la politica ambientale ha operato in molteplici direzioni, quali lo sviluppo, la produzione e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili; l’attivazione di tutte le possibili forme di risparmio ed efficientamento energetico per la gestione degli edifici e degli impianti consortili; la riduzione dell’impatto ambientale del parco auto e mezzi operativi dell’Ente; la rimozione dei rifiuti rinvenuti nei corsi d’acqua.