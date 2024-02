Il Volo Un capolavoro al Teatro Puccini

Sono i giovani principi del belcanto italiano. Il Volo, il trio più famoso al mondo - formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble - il 5 agosto si esibirà al Gran Teatro Puccini di Torre de Lago con "Tutti per uno-capolavoro" tornando dunque ad animare uno dei palchi che già ha ospitato la performance dei tre interpreti. Il Volo – dopo l’annunciata partecipazione a Sanremo col brano "Capolavoro" – ha deciso di festeggiare con il pubblico italiano i 15 anni di carriera e di lunga amicizia, proponendo i nuovi brani del primo disco di inediti - in uscita nei prossimi mesi -, i più grandi successi della tradizione musicale italiana e quelli del proprio repertorio, mostrando le molteplici sfaccettature dell’evoluzione artistica dei suoi singoli componenti. Quindici i nuovi appuntamenti tra luglio e settembre: le nuove date arricchiscono il calendario live del 2024 de Il Volo e arrivano dopo l’annuncio di un importante World Tour e di Tutti Per Uno (un progetto di Michele Torpedine), le tre serate speciali che si terranno all’ Arena di Verona il 9, 11 (sold out) e 12 maggio. Le prevendite per Tutti per uno - Capolavoro sono aperte dalle 16 di oggi su Ticketone.

Il trio si è costituito nel 2009 durante la partecipazione dei tre cantanti alla seconda edizione del talent show canoro per bambini "Ti lascio una canzone". Il più grande, Piero Barone da Naro, vicino ad Agrigento, non aveva neanche 16 anni; gli altri due, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, avevano circa 14 anni e provenivano rispettivamente da Marsala, in provincia di Trapani, e da Montepagano, frazione di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo. Presentatisi come solisti alla selezione, prima della quale non si conoscevano, per volontà del regista Roberto Cenci diventano occasionalmente un trio, guadagnandosi grazie alle loro doti canore, sulla falsariga de I Tre Tenori (Pavarotti, Domingo e Carreras), l’appellativo di tenorini per la giovane età. Insieme intonarono ‘O sole mio, Torna a Surriento, Mamma, Funiculì funiculà e ‘O surdato ‘nnammurato. Dopo l’esperienza televisiva il nascente gruppo musicale attirò l’attenzione dei produttori discografici Michele Torpedine e Tony Renis che hanno lanciato i cantanti nello star system. Il gruppo ha vinto il Festival di Sanremo 2015 con il brano Grande amore; con lo stesso pezzo ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest 2015, classificandosi terzo. Al 2022 è risultato che abbiano venduto oltre 20 milioni di copie nel mondo.

Fra.Na.