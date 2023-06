Il Versilia Rendez Vous fermo al palo

L’ultima edizione del Versilia Yachting Rendez Vous chiuse i battenti domenica 12 maggio 2019. Era la terza edizione della mostra nautica d’alta gamma, così concepita per esaltare i migliori yacht italiani e viareggini in particolare. Nelle tre edizioni del 2017, 2018 e 2019, il boat show fu proposto quale ambiziosa vetrina con un impegno anche della Regione Toscana che contribuì con 400mila euro l’anno, per un totale di 1,2 milioni. E lo stesso ente poteva stanziare eguale finanziamento fino al 2022. Lo stop al salone fu dettato dal Covid, ma anche da altri fattori. A Viareggio tutto tace, e così il Versilia Yachting Rendez Vous, quasi sicuramente non tornerà più.

In questo periodo si è nel frattempo inserito, ma con imbarcazioni più piccole, il Salone Nautico di Venezia. La “Serenissima” torna ad essere protagonista della grande nautica da iweri fino al 4 giugno con la quarta edizione tenuta nello storico Arsenale. I numeri sono in costante crescita con la vela al 50 per cento di presenze in più, le barche con propulsione elettrica sopra il 30 per cento rispetto al 2022. L’expo ha ricevuto il Best Event Awards come miglior fiera dell’anno, è organizzato anche in collaborazione della Marina Militare Italiana. In totale più di 220 gli espositori, di cui 180 italiani, fra cui Azimut, Sanlorenzo e Versilia Marine Service, e il restante da Regno Unito, Croazia, Slovenia, Polonia, Spagna, Francia, Germania, Austria, Montecarlo, Svezia, Danimarca, Finlandia. In totale 300 imbarcazioni, di cui 240 in acqua per una lunghezza totale espositiva di 2,7 chilometri.

Walter Strata