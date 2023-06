Il venditore di palloncini già multato due volte "Dove metto il furgone?"

Quell’allegro concentrato di colori, mescolati ed effimeri, è da sempre una nota romantica in mezzo allo shopping griffato. Franco De Lucia è il venditore di palloncini che ha ereditato dal padre l’attività che va avanti da

da 50 anni all’intersezione tra via Piave e via Carducci: in cinque giorni si è beccato due multe per divieto di sosta per il furgone parcheggiato a poche decine di metri in via Piave. "Sono anni che lo lascio in quel punto, funzionale allo svolgimento del mio lavoro" protesta l’esercente; "Non ha più il permesso di accesso alla ztl" è la replica del sindaco Bruno Murzi. "Da una vita mi dedico a questa attività a cielo aperto – racconta De Lucia, con tre punti di stazionamento: oltre infatti a quello vicino a piazza Marconi ne ho uno in piazza Navari e vicino a Gucci. Il mercoledì e la domenica ho il permesso di lasciare il mezzo vicino, in quanto titolare di posteggio fisso fuori mercato. Il problema si pone dopo le 17 quando scatta la ztl: ho sempre parcheggiato il furgone in via Piave perchè averlo in prossimità è strettamente funzionale al mio lavoro visto che devo avere la pompa per gonfiare i palloncini e, in caso di pioggia, ho necessità di caricare velocemente gli articoli oppure tirare fuori la copertura per ripararmi. Mi hanno detto di parcheggiarlo a 200 metri di distanza ma come faccio ad operare così? Il permesso di sosta mi è stato ritirato da tempo e ho la possibilità unicamente di fare carico e scarico ma è una soluzione totalmente incompatibile con la mia attività. E fino ad oggi infatti quel furgone in via Piave non ha mai dato fastidio".

"Abbiamo deciso di riordinare l’organizzazione della ztl – motiva il sindaco Bruno Murzi – e dal 1° giugno sono scaduti i permessi dopo un utilizzo selvaggio di alcuni in passato che addirittura fotocopiavano i pass. Pertanto sono stati rinnovati unicamente ai residenti che possono entrare e sostare e a coloro che possono entrare ma non sostare effettuando solo carico e scarico.

Il signore in questione è titolare di posteggio fuori mercato di 3 metri per vendere unicamente gonfiabili e palloncini: il suo permesso di sosta è scaduto e, al pari di un altro artigiano o di un’attività, può fare solo carico e scarico. Se fino ad oggi ha parcheggiato in modo non consentito, ciò non gli fa acquisire un automatico diritto".

Francesca Navari