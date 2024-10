Il valore degli screening: "Intercettare il problema diminuisce gli interventi"

Un mese che si tinge e si colora di rosa, portando con sé, tra le sfumature e le temperature che ottobre trascina con l’arrivo dell’autunno, iniziative, progetti e campagne di prevenzione e sensibilizzazione con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza, e la conoscenza, di tutte le donne sul tumore al seno, con la distribuzione, nei vari ambulatori, ospedali e strutture del territorio, di visite senologiche gratuite e possibilità di informarsi, con meeting e dibattiti.

E in cui si inserisce anche l’ospedale Versilia, con l’iniziativa che vedrà, nei suoi spazi, un mezzo mobile adibito allo screening mammografico, che dal 28 ottobre fino al 6 dicembre andrà ad aumentare l’offerta delle mammografie erogate nel presidio, con un servizio, posizionato come di consueto nel parcheggio principale dell’ospedale, lato monte, sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 13.30 alle 17. Un servizio, quello dello screening, per cui già nelle scorse settimane sono state inviate dall’associazione le lettere alle donne che rientrano nelle fasce per fare l’esame, della durata di circa 10 minuti. "La mammografia consente di intercettare tra le persone sane coloro che potrebbero aver sviluppato un nodulo" - dichiara la direttrice dell’unità operativa complessa Screening dell’azienda USL Toscana nord oves, Lidia di Stefano - e, se intercettato in fase iniziale consente alla maggior parte dei casi di risolvere la problematica senza dover ricorrere ad interventi radicali".

Sul territorio della nostra Asl lo screening mammografico è offerto a titolo gratuito ogni due anni nelle donne dai 50 ai 69 anni, anche se dal 2022 è stata avviata la stessa campagna anche per le fasce più estreme, ovvero dai 45 ai 49 anni e dai 70 ai 74 anni, con una raccomandazione forte, da parte dell’azienda stessa, per un’adesione da parte delle donne a questo tipo di analisi, per cui è possibile, in caso di impossibilità di presenza nel giorno stabilito, anche chiamare il numero 0585498004 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 per permettere così a un’altra donna di fare quest’esame, importante per la prevenzione di tumori.

L’iniziativa, però, come comunica l’azienda USL Toscana nord ovest, dopo quella svoltasi a Lido di Camaiore e per cui erano previste iniziative analoghe a Forte dei Marmi, Viareggio e Tonfano, per decisione della Zona distretto della Versilia e l’unità operativa complessa Screening aziendali, è da rimandare, viste le previsioni non favorevoli per la settimana, al prossimo mese di novembre.

In ogni caso, l’obiettivo di questo tipo di evento è quello di aumentare l’adesione agli screening e di conseguenza incentivare la prevenzione ai tumori al seno.