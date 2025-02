Il Twiga seleziona. Servizio al Parco

SELEZIONI AL TWIGA STAGIONE 2025Twiga Beach Club per la stagione estiva 2025 ricerca AIUTO BARTENDER. Richiesta conoscenza lingua inglese; ADDETTA/O ALLA MANUTENZIONE E CUSTODIA presso stabilimento balneare; COMMIS DE RANG E CHEF DE RANG per turno diurno o serale. Richiesta conoscenza lingua inglese; ADDETTE/I ALL’ACCOGLIENZA CLIENTI conoscenza lingua inglese, gradita conoscenza altra lingua tra russo, arabo, francese, tedesco e spagnolo; ADDETTO/A PULIZIE; 1 IMPIEGATA/O DI MAGAZZINO E 1 ADDETTA/O ALLO SPOSTAMENTO DELLE MERCI NEI MAGAZZINI. Per candidature inviare cv a: [email protected]

DISPONIBILI 16 POSTI NEL PARCO MIGLIARINO SAN ROSSOREFormazione immersi nella natura: per l’anno 2025/2026 il Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli mette a disposizione 16 posti per volontari di servizio civile universale. Un’esperienza di un anno per giovani tra i 18 ed i 29 anni non compiuti.Sono due i progetti nel Parco: ‘Condividere per aiutare il mondo’, con 12 posti nella Tenuta di San Rossore divisi tra le sedi di Palazzo Rondeau e Palazzo degli Stalloni, e ‘Pisa a tutto mondo 2025’ con 4 posti presso il centro visite del Parco a La Brilla di Massarosa. Ai partecipanti verrà riconosciuto un assegno mensile da 507,30 euro, copertura assicurativa, attestato di partecipazione, crediti formativi, la valorizzazione dell’esperienza nei concorsi pubblici. Domanda online su https://domandaonline.serviziocivile.it, c’è tempo fino alle 14 del 18 febbraio. Altre informazioni sono a disposizione sul sito del Parco e del CNV. Contatti: Andrea Balestri 050/539380, mail [email protected]