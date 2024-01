"Il turismo?. Solo disagi per le attività"

"Mentre il sindaco si autocelebra in vista della sua ricandidatura alle prossime elezioni, tessendo le lodi del suo operato e del successo in campo turistico, le attività sono in difficoltà". Il gruppo Stazzema bene comune va all’attacco. "Una delle più importanti e storiche realtà, tra l’altro di proprietà della famiglia dell’assessore Minetti, senza mezzi termini denuncia i disagi e l’imbarazzo per l’isolamento subito in questi giorni di festa a causa dei guasti alla linea fissa e mobile. Solo poche settimane fa un’altra storica e nota attività di Stazzema chiudeva i battenti puntando il dito contro l’isolamento nel quale versa il territorio e la mancanza di una politica di sviluppo. Da anni Verona annuncia, tra le altre cose, miglioramenti delle infrastrutture tecnologiche ma purtroppo sono rimaste solo parole. Ad affermarlo pubblicamente questa volta non è l’opposizione ma gli operatori di un settore strategico quale quello della ristorazione. Sorprende inoltre – incalza la minoranza – che Verona parli di home restaurant quando proprio recentemente persone interessate al settore si sono sentite rispondere dagli uffici del Comune che non esistono attività di questo tipo e non possono essere avviate perché manca un regolamento che le disciplini. È vero che fortunatamente nel territorio diverse persone hanno deciso di investire in attività turistico ricettive come B&B e affittacamere, ma proprio da loro emerge l’assenza di un sostegno da parte dell’amministrazione comunale che, anzi, non ha fatto niente per semplificare procedure burocratiche e continua ad avere regolamenti ormai superati da tutti i vicini comuni della Versilia. Evidentemente, e fortunatamente, qualcuno che crede veramente nelle potenzialità del territorio c’è, ma rimane solo, perché chi amministra pensa ad altro".