Il tributo dell’Asl al prof Bonuccelli: "Una vita dedicata a studio e ricerca"

La scomparsa del professor Ubaldo Bonuccelli, luminare di neurologia, ha scosso la comunità. A testimonianza dell’affetto e del rispetto di cui godeva il professore, la direzione dell’Asl Nord-Ovest, quella del Versilia, il dipartimento delle specialità mediche dell’Asl diretto da Renato Galli e l’unità operativa di neurologia del Versilia, diretta da Paolo Del Dotto, hanno emesso una nota congiunta per tributare il dovuto riconoscimento di stima al medico scomparso.

"Il professor Bonuccelli ci ha lasciati dopo aver combattuto con coraggio una lunga malattia – si legge nella nota dell’Asl –. Per circa 10 anni, Bonuccelli è stato responsabile della neurologia del Tabarracci e poi del Versilia". Dopo la laurea e la specializzazione a Pisa, ricorda ancora l’Asl, "Bonuccelli aveva raggiunto la sua notorietà a livello internazionale nel campo del Parkinson e delle malattie neurodegenerative, come testimoniato dalla ricca letteratura scientifica pubblicata nel corso della sua carriera, con oltre 600 articoli".

"Negli anni trascorsi al Versilia, tra il 1998 ed il 2001, ha contribuito a trasformare un piccolo servizio di Neurofisiopatologia in un vero reparto d Neurologia dotato di posti letto, oggi diretto dal suo allievo Paolo Del Dotto – rievoca ancora l’Asl –. In quegli anni l’ospedale Versilia è stato centro di riferimento nazionale per la malattia di Parkinson, attività che continua tuttora con i suoi allievi, che sono presenti non solo al Versilia ma anche in altri ospedali, all’Università di Pisa e in prestigiose istituzioni di ricerca accademica e farmaceutica a livello europeo e statunitense".

Anche dopo il pensionamento, Bonuccelli "non ha mai abbandonato l’interesse per la ricerca e per i progressi della Neurologia, dedicandosi anche alla divulgazione delle scienze neurologiche attraverso l’associazione Ricerca Neurologica (Arno) che aveva contribuito a fondare molti anni fa. Cordoglio è stato espresso anche dalla Fondazione Versiliana. "Per noi – ricordano Alfredo Benedetti, Francesco Pellati, Aldo Giubilaro – è stato un privilegio averlo come membro del consiglio di gestione della Fondazione Versiliana (2018-2023). La sua umana saggezza, dedizione e passione per la cultura hanno contribuito in modo significativo alla crescita e al prestigio della nostra istituzione. Il suo impegno è il suo esempio rimarranno sempre un riferimento per tutti noi. Un abbraccio affettuoso alla sua famiglia in questo momento di grande dolore". Il sindaco di Camaiore, Marcello Pierucci, nell’esprimere cordoglio per la scomparsa di Bonuccelli ricorda che "la salma di Ubaldo sarà trasferita in via straordinaria a Camaiore nella giornata di domani, dalle 9.30 alle 11.30, con la camera ardente allestita nel foyer del Teatro dell’Olivo per il saluto della sua città".