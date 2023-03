Il tramonto del “Nautilus“ All’asta lo storico bagno

In tre anni il volto dello storico bagno “Nautilus“ di Motrone è cambiato due volte. Nel maggio 2020, con l’ingresso dei nuovi gestori, lo stabilimento ammainò per sempre la bandiera del “Phone rock cafè“, locale-cult che per tanto tempo aveva richiamato generazioni di giovani, tra amicizie e amori sbocciati attraverso la cornetta del telefono. Ora il secondo “colpo“ che la concessione, confinante lato sud con la spiaggia libera, deve incassare: l’asta giudiziaria. La decisione è stata presa dal Tribunale di Lucca, con la data fissata il 16 maggio alle 9,15. Per rilevare il “Nautilus“ è stato chiesto un prezzo di 500mila euro, con un’offerta minima di 375mila euro e un rialzo minimo di 5mila euro.

Come avviene spesso in questi casi, l’asta è la conseguenza di contenziosi di natura soprattutto economica che hanno contrapposto vecchi e nuovi gestori. Quest’ultimi erano subentrati nel 2020 con la formula del “rent to buy“, cioè l’affitto finalizzato, dopo tre anni, all’acquisto. Poi qualcosa deve essersi inceppato, dando origine appunto a un contenzioso sfociato cona la decisione del Tribunale di mettere la concessione all’asta. Il “Nautilus“, infine, è composto da un fabbricato (29 cabine, 3 servizi igienici, un bagno per disabili, bar, area consumazione) a un solo piano, con una superficie coperta di circa 345 metri quadrati. Completano il quadro la cucina, due spogliatoi per il personale, dispensa, direzione, due docce, un’area per consumazione e zone d’ombra e molto altro ancora.

d.m.