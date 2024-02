Il trainer amato dai piloti. Stirpe reduce dalla Le Mans

E’ il trainer più gettonato dai piloti. Federico Stirpe, noto preparatore atletico con studi a Querceta e Pietrasanta, è appena tornato dall’esperienza della 24 Ore di Le Mans, la gara di durata di automobilismo che si svolge annualmente al Circuit de la Sarthe, organizzata dall’Automobile Club de l’Ouest. Ha infatti preparato e supportato in pista Gian Marco Levorato, un pilota italiano di appena 20 anni che si è cimentato in questa vera e propria maratona automobilistica col team Ford Mustang Gt 3. "Lo alleno da tre anni – racconta Federico Stirpe – ed è stato il coronamento di una preparazione fisica impegnativa. La gara ha calamitato 200mila spettatori e per un ventenne il supporto psicologico e motivazionale era fondamentale". Stirpe intanto guarda ai prossimi appuntamenti: a marzo sarà in Texas a seguire un team americano di Ferrari challenge ed è stato ingaggiato anche per la preparazione di un team europeo di automobilismo.