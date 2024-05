Il tango e la lirica. Bohème inedita in... Argentina

Le atmosfere del tango argentino incontrano una delle opere più amate di Giacomo Puccini, nello spettacolo “Tango Bohème”, venerdì alle 21 al Teatro dell’Olivo e il 5 giugno al Teatro Puccini a Torre del Lago. Lo spettacolo di ballo e teatro, per la prima volta rappresentato in Italia, nasce per il centenario della morte di Puccini. Propone “La Bohème” in veste inedita. La scena si sposta da Parigi a Buenos Aires e il tango, ballato e cantato, accompagna le vicende di Mimì e Marcello che nello spettacolo si chiamano Maria e Juan. La storia ruota attorno ai 4 personaggi principali. La protagonista Maria, Mimì, è Carina Calderon, ballerina di tango, (foto) e Juan, Rodolfo, è Alfredo Astesiano, ballerino, nel ruolo di Carlos, Marcello, Federico Pierro, cantamte di tango. L’attrice cantante Veronica Gonzalez è Isabella, Musetta. In scena Roberta Ceccotti cantante lirica, Leonardo Filidei, tenore, Mattia Zappalà, pianista. I ballerini attraverso le sfide e le gioie della vita dei bohémien usano il tango come espressione dell’anima, esplorano amore, passione, gelosia e amicizia e colgono l’essenza dell’opera alla quale lo spettacolo si ispira. Il tango argentino trasporta in un mondo di emozioni e bellezza con un’esibizione coinvolgente e appassionante. Produttori Alfredo Astesiano e Carina Calderon. In scena Pasquale Polimeni, Daniel Donofrio, Daniel La Marca, Veronica Donofrio, Nahuel Del Forno e i ballerini dell’accademia di Carina Calderon. Lo spettacolo, patrocinio del Comune, ha vinto un bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. L’evento di giugno fa parte del Festival della Danza organizzato dal Comune di Viareggio.