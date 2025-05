Giorgi (Pro Loco) sorride: "Tutto è filato liscio e incassati 50mila euro"

Grande soddisfazione in casa Pro Loco per la riuscita del Palio, nonostante le previsioni meteo non fossero belle. Ma come si dice in gergo, la fortuna aiuta gli audaci e le contrade hanno scelto bene, perché si è trattato di una giornata bella e ricca di emozioni, che ha portato circa 50mila euro nella casse dell’associazione organizzatrice.

"Abbiamo avuto il pubblico delle grandi occasioni – dice Antonio Giorgi, neo presidente della Pro Loco – e tutto è filato liscio nonostante la paura della pioggia. Purtroppo è stata dura decidere, perché le previsioni erano incerte ma alle 13, al momento della seconda riunione, le contrade hanno scelto di scendere in campo perché il meteo dava uno spiraglio maggiore. E la decisione è stata più che azzeccata. E’ stato il primo Palio della nuova commissione, e nonostante ciò abbiamo fatto centro con diverse novità: il carro trainato dai buoi con sopra il Gonfalone del Palio che è entrato in campo prima della sfilata, una sorta di carroccio di Siena; abbiamo aggiunto posti a sedere; la mattina, al sorteggio, ci sono state novità sulla numerazione dell’asino e abbiamo dipinto i numeri di gara sui micci; c’è stata la novità dell’urna per determinare l’ordine di partenza".

Ad oggi non sono arrivate lamentele alla Pro Loco: nessun reclamo, né verbale, né scritto. "Addirittura – conclude Giorgi – le giurie sono rimaste molto colpite dal livello dei temi e delle sfilate, quindi gli scarti in classifica sono stati minimi. Nel ‘Fratelli Meccheri’ ci sono tre vincitori (Leon D’Oro, Cervia e Ponte, ndr) e nel Tema ha trionfato la Quercia per solo mezzo punto su Leon D’Oro e Quercia. Testimonianza che si è assistito a tre scene di alto livello, si rischiava un altro ex aequo.

Complimenti comunque alla Quercia che ha realizzato il triplete. Futuro? Ci sono già tante idee in cantiere per il 2026, quando avremo più tempo per lavorare e grazie all’esperienza maturata".

Daniele Pecchia