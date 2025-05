Casa di Comunità. Scontro a tutto campo

Prosegue a tutto campo lo scontro sulla Casa di Comunità. L’ex sindaco Alberto Coluccini e l’ex assessore Pietro Bertolaccini puntano il dito contro il centrosinistra e Forza Italia: "La possibilità di poter avere una “casa della salute” nuova e moderna si è creata passando dai discorsi a risultati concreti con l’amministrazione Coluccini – dichiarano –; i fatti reali non sono come li raccontano la sinistra e Forza Italia. Nel 2014, la giunta Mungai annunciò la realizzazione in via Papa Giovanni XXIII nell’area ex scuola media con inaugurazione dichiarata per il settembre 2016, invece le loro scelte ci lasciano ancora oggi un’area degradata. Nel 2017 annunciano la futura realizzazione nel magazzino comunale, ma da lì al 2019 l’unica cosa che sono capaci di fare è vendere metà magazzino e non realizzano nulla. La svolta, passando dai proclami ai fatti c’è stata con l’amministrazione Coluccini che ottiene il finanziamento necessario per la realizzazione di 1,5 milioni di euro".

La sindaca Simona Barsotti rispedisce al mittente e parla di "ricorstruzione fantasiosa. Vero che il progetto risale al 2015 e che doveva essere realizzato in via Papa Giovanni XXIII ma vista l’impossibilità di procedere in quell’area è stata individuata l’attuale posizione con vari passaggi nel 2018 a livello urbanistico e progettuale. Passaggi che hanno permesso l’arrivo nel 2020 del finanziamento e a cui Coluccini da consigliere comunale all’epoca ha addirittura votato contro. Il milione e mezzo di euro, deliberate dalla Regione ad agosto 2020, quindi è collegato a quel progetto e non è arrivato grazie all’ex sindaco Coluccini ma semmai nonostante Coluccini. E i ritardi hanno comportato il naturale aumento dei prezzi – chiude la sindaca – per il quale è stato necessario reperire altri 400 mila euro".