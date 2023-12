Il S.Vincenzo a nuova vita. L’ex ospedale diventerà una Casa di Comunità

La sanità si avvicina al territorio: nasce la Casa di Comunità di Camaiore. Nuovi ambulatori e servizi socio-sanitari in centro nel progetto esecutivo dell’Asl Toscana Nord Ovest, approvato dalla giunta, per la riqualificazione e la rigenerazione dell’ex Ospedale San Vincenzo. L’immobile adesso accoglie un distretto socio-sanitario e alcuni servizi offerti da cooperative sociali locali (come Rsa e Cap per soggetti con disabilità). Con questo progetto, l’edificio si rinnova e garantirà ulteriori importantissimi servizi, con interventi di riqualificazione che interesseranno una porzione di piano terra e del terzo piano.

Il progetto prevede un’unica grande struttura, sotto il nome di Casa di Comunità di Camaiore, che avrà uno snodo complessivo di oltre 1200 mq. I locali al piano terra, dove prima sorgeva la sede della Misericordia, ospiterà tre ambulatori di medicina generale, una medicheria infermieristica e due sale d’attesa, oltre a ulteriori locali di logistica. Previsto il rifacimento del pavimento, il risanamento delle pareti e l’installazione di due nuove finestre. E’ stata progettata un’apertura che consente di accedere a una nuova sala d’attesa, mentre lungo il corridoio si inseriscono due bagni progettati per persone diversamente abili. Tredici in tutto le stanze che saranno rigenerate.

I locali del terzo piano, invece, non presentano particolari criticità strutturali, essendo dismessi soltanto da pochi anni (prima del periodo del Covid). Dopo i lavori di finitura necessari sulle 7 stanze sorgeranno quattro ambulatori specialistici, oltre a una sala d’attesariunioni, un bagno e un archivio. Oltre a ciò, è stato previsto il totale rifacimento degli impianti tecnici.

"Arriviamo entusiasti alla fine di un lungo percorso di collaborazione con l’Asl per ampliare l’offerta socio-sanitaria territoriale – dice il sindaco Marcello Pierucci -. La Casa di Comunità è un grande risultato per cittadini e territorio, che a suo tempo hanno già perso l’opportunità della Società della Salute: adesso stiamo recuperando con la dislocazione di servizi essenziali, andando a rigenerare un immobile e donandogli nuova vita e nuove funzioni utili e necessarie". "I bisogni della salute necessitano di una sempre maggiore cooperazione: la Casa di Comunità rappresenta il luogo dove i cittadini trovano risposte nel, con e per il territorio – dichiara l’assessore alla sanità e al sciale Anna Graziani -. E sebbene siamo a conoscenza che luoghi come questo, in altre Regioni, hanno stentato a partire, e le politiche governative non hanno di certo aiutato, Camaiore può dirsi felice, onorata e fortunata nell’essere partita fra le prime e vedere, oggi, l’approvazione del progetto esecutivo e la partenza a breve dei lavori".

Isabella Piaceri