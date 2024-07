Il Seven Apples risorge come la Fenice. Possibile ripartenza già ad agosto

Marina di Pietrasanta (Lucca), 21 luglio 2024 – Mentre dalla mitica “Bussola“ l’unico cenno di vita sta arrivando non dalla discoteca ma dallo stabilimento balneare, pronto a ripartire il 1° agosto, l’altrettanto mitico “Seven Apples“ piazza la notizia dell’estate, quella che in pochi si aspettavano. Affossando e archiviando quattro anni di tribolazioni infinite. La famiglia Belluomini di Viareggio, titolare della “Tampor srl“, ha ripreso infatti le redini del locale avviato proprio da loro nel 1971 e sta facendo di tutto per far ripartire la discoteca già quest’estate. La corsa contro il tempo, e contro la burocrazia, è di quelle tutt’altro che semplici, ma l’obiettivo è stato prefissato.

I Belluomini da giorni sono impegnati a predisporre tutte le pratiche necessarie insieme ai loro professionisti, tra i quali l’ingegner Andrea Quiriconi, al fine di ottemperare agli adempimenti richiesti dagli uffici e dagli enti di competenza. La speranza, che per alcuni addetti ai lavori sarebbe invece una probabilità molto concreta, è quella di non perdere l’estate 2024. Senza fissare, al momento, nessun giorno ufficiale per l’inaugurazione. O meglio, per la rinascita di uno dei locali che hanno fatto la storia non solo di Marina di Pietrasanta, in questo caso la zona al confine tra le località Motrone e Focette, ma dell’intera Versilia e qualcosa di più viste le generazioni che possono raccontare di aver ballato in quella pista oppure nell’incantevole bordo piscina sotto le stelle. Un rinnovamento ma nel segno della continuità e di una tradizione che va avanti, come detto, da oltre mezzo secolo. L’idea della “Tampor srl“ è di mantenere infatti lo stesso stile e la stessa fisionomia, così come il personale da impiegare. Si sussurra di uno staff che sarà composto da una trentina di persone, ma per ulteriori dettagli basterà aspettare le prossime settimane, una volta che la situazione si sarà sbloccata in modo definitivo.

La rinascita del “Seven Apples“ spazza via i quattro momenti-chiave che hanno caratterizzato, in negativo, gli ultimi anni. Il primo fu il sequestro preventivo effettuato dalla polizia municipale nel luglio 2020. Poi toccò alla revoca della licenza da parte del Comune, con il quale i Belluomini hanno “battagliato“ più volte a suon di ricorsi. La terza “bastonata“ è del luglio 2023 con la messa in liquidazione e la disposto dell’esercizio provvisorio, affidato al commercialista Gabriele Assanta. Infine l’asta andata deserta a fine maggio 2024, con una base di 370mila euro. Inciampi del passato: il “Seven“ non è più sotto curatela fallimentare e sta per tornare.