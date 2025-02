Il servizio civile non interessa più. Domande ancora ferme al palo

Quando le associazioni di volontariato cittadine hanno capito di avere complessivamente solo sette posti a disposizione ci sono rimaste male e hanno temuto il peggio. Poi però hanno pensato che in fin dei conti meno posti potrebbe anche significare più facilità a riempirli. Speranza che più vana non si può: il 18 febbraio scadranno i bandi per il servizio civile 2025 e il piatto piange lacrime amare in quanto ad oggi i centralini sono rimasti pressoché muti. Zero domande all’Unione lotta alla distrofia muscolare (Uildm), zero alla Misericordia di Pietrasanta, qualche interessamento alla Croce Verde di Pietrasanta.

Troppo poco come resoconto parziale. Le tre associazioni non riescono a decifrare il perché di questo calo delle vocazioni. Eppure rispetto all’anno scorso il compenso mensile per gli aspiranti volontari (507,30 euro) è aumentato proprio per dare un incentivo maggiore ai giovani interessati (i bandi sono rivolti alla fascia d’età 18-28 anni). L’unica speranza, per loro, è che i termini dei bandi vengano rinviati come nel 2024, decisione che consentì di richiamare alcuni giovani e di attuare i progetti. L’appello delle tre associazioni ai giovani del territorio resta quindi immutato: mettersi una mano sul cuore, provare l’esperienza di aiutare il prossimo e farsi avanti. I due progetti Uildm si intitolano "La sostenibile leggerezza dell’essere autonomo" e "Nessuno resta indietro" e sono dedicati alla cura dei disabili, spaziando dall’assistenza domiciliare all’accompagnamento, fino ad attività di socializzazione, laboratori e sportelli di supporto. Previsti 4 posti, di cui uno riservato a giovani con difficoltà economiche (Isee non superiore a 15mila euro): per info è possibile contattare la presidente Elena Polacci al 380-3233582 oltre al sito internet. Per le altre due associazioni il servizio prevede in particolare il trasporto sociosanitario. Alla Croce Verde c’è un solo posto in quanto il secondo progetto non è stato accolto (info 0584-72255-70404), mentre sono due quelli assegnati alla Misericordia: è possibile chiamare la confraternita allo 0584-70055.