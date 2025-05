Il sentiero è stato riaperto. Henraux ha tolto il cancello

Quel pesante cancello in ferro, che bloccava lo storico sentiero della Tacca Bianca sul versante a mare del Monte Altissimo, aveva subito sollevato proteste. Da parte dell’associazione Il biancospino che gestisce il vicino Rifugio Adelmo Puliti, ma anche le locali sezioni del Cai, le Guide alpine e addirittura il Soccorso alpino che pare non fosse a conoscenza dell’interruzione. A seguito della segnalazione il Parco delle Alpi Apuane ha tempestivamente chiesto informazioni al comune di Seravezza competente in merito e ha poi ricevuto una comunicazione ufficiale da parte della società Henraux, proprietaria della Cava Macchietta situata nel bacino estrattivo Tacca Bianca nel Comune di Seravezza su quella limitazione all’accesso nell’area specifica del bacino. Secondo quanto comunicato da Henraux "si è reso necessario il posizionamento di un cancello lungo la strada marmifera di ingresso alla Cava Macchietta con l’obiettivo di impedire temporaneamente l’accesso al piazzale e al cantiere sotterraneo della cava stessa per il periodo necessario ai lavori di messa in sicurezza". Questa misura, definita dalla società “in via del tutto eccezionale”, è stata adottata per consentire il completamento dei lavori di messa in sicurezza e sistemazione ambientale autorizzati dal comune di Seravezza. Ecco che lunedì il collegamento escursionistico è stato ripristinato.