Il senatore Mario Monti al Caffè del la Versiliana presenta “Demagonia“

Il senatore a vita Mario Monti ospite degli Incontri al Caffè de La Versiliana oggi alle 18,30. Presidente del Consiglio dei Ministri dal novembre 2011 all’aprile 2013 , commissario europeo per la concorrenza e il mercato interno, sul palco del Caffè Monti presenta il suo ultimo libro ‘Demagonia. Dove porta la politica delle illusioni’(ed. Solferino). Dialoga con Federico Monechi del TgR Toscana. Monti offre il suo contributo di esperienza e di visione in una fase di sfida decisiva per il futuro delle nostre società e delle prossime generazioni, partendo dalle sue esperienze di governo.