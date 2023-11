Il ’San Martino’ di Riotto. Opera donata al Duomo

Oggi e domani la fiera di San Martino animerà il centro storico con tanti eventi collaterali. A livello artistico il più atteso si terrà oggi alle 18 con la cerimonia di donazione dell’altorilievo in bronzo patinato “San Martino“ da parte del pittore e scultore siciliano Eugenio Riotto. Per l’artista, legato da 30 anni alla Piccola Atene (ha avuto lo studio in via Oberdan e in via Tre Luci), si tratta del terzo dono alla città, che da anni ospita in modo permanente la scultura in bronzo “Amanti alati” in via Oberdan e il Cristo in bronzo nella chiesa della Misericordia, in via Mazzini. La nuova opera, realizzata nel 2008 alla fonderia “Belfiore“ di Pietrasanta, sarà installata all’ingresso del Duomo lato campanile e raffigura San Martino mentre divide il proprio mantello, con il gladio, per darne metà a un povero. "Per me, figlio di contadini – dice Riotto – è come una consacrazione: sapere che l’opera resterà per sempre in Duomo è il premio più alto".

d.m.