Il ritratto di Costanzo donato a Maria De Filippi

Da Camaiore fino a Roma indirizzato alla moglie Maria De Filippi un omaggio e ricordo di Maurizio Costanzo. Il ritratto è stato realizzato da Angelo Benedetti, (foto) pittore per passione, consigliere comunale del Pd. Il ritratto è stato accompagnato da un biglietto scritto rigorosamente a mano nel quale Benedetti ha espresso condoglianze e parole di ricordo per il grande giornalista. Il ritratto è stato recapitato in questi giorni e chissà magari all’artista arriverà un biglietto di ringraziamento per il gesto spontaneo. "Ho realizzato il ritratto il giorno successivo alla scomparsa di Costanzo. Sono stati in tanti a convincermi di inviarlo alla moglie Maria De Filippi. Ho trovato l’indirizzo e lo ho spedito", racconta Bendetti che è sicuro, per le modalità di spedizione, che il quadro è stato recapitato.