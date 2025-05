Il ritorno degli scuolabus? "Meglio tardi che mai"

"Meglio tardi che mai", così il Partito Democratico commenta la notizia della riattivazione del servizio di scuolabus con tre linee sperimentali che serviranno le scuole elementari “Puccini“, “Don Beppe Socci“ e “La Tenuta“. "Una notizia che ci riempie di gioia, soprattutto dopo le nostre numerose interrogazioni, mozioni e articoli che chiedevano a gran voce il ritorno di questo servizio fondamentale per le famiglie viareggine". Le iscrizioni sono aperte fino al 13 giugno. La tariffa intera per il servizio è di 30 euro al mese per i nuclei familiari con un reddito Isee superiore a 12.228 euro, ma sono previste cinque fasce di agevolazione fino all’esenzione totale per le famiglie con Isee inferiore a 4.585,50 euro. Con riduzione 50% a per i mesi di settembre, dicembre e giugno.

Pur soddisfatti, i Dem sottolineano "alcune incongruenze. Come evidenziato nella nostra

interrogazione dello scorso febbraio, il Comune – ricordano – ha speso oltre 54mila euro per il deposito di tre scuolabus elettrici per soli 161 giorni, affidando il servizio in maniera diretta senza una gara pubblica. Ci chiediamo se siano state esplorate soluzioni alternative più economiche o l’utilizzo di aree comunali per il ricovero dei mezzi". Inoltre, si domandano "se questa riattivazione sia frutto di una pianificazione o semplicemente una risposta tardiva alle continue sollecitazioni del nostro partito. Speriamo che – concludono –, oltre agli scuolabus, l’amministrazione mantenga le promesse fatte in passato, come l’installazione delle tanto attese casette dell’acqua...".