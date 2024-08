Il relax dei vip. Forte e Lido di Camaiore mete delle celebrità

Sono i volti noti dello spettacolo, del calcio, della musica e dell’arte culinaria italiana che brillano in Versilia e a Viareggio, meta scelta in questi giorni per relax e divertimento. Da Ghali, che tra una hit e l’altra ha scelto il Luna Park di Lido di Camaiore per svagarsi tra giostre e tiro a segno, a Marco Masini e Giorgio Panariello che, per festeggiare lo spettacolo sul palco di Villa Bertelli, si sono concessi una cena a “La Risacca“ nel Bagno La Perla di Lido. Fino all’ex allenatore del Milan, Stefano Pioli, al Bagno Cesare di Gabriele Matteoni a Forte dei Marmi con lla moglie Barbara, la figlia Carlotta in dolce attesa, i nipotini, e il figlio Gianmarco, e all’inventore del “panettone d’estate“, Davide Paolini, al Bagno Silvio, che quest’anno ha compiuto 106 anni, per una cena in cui è stata presentata la versione estiva del tradizionale dolce, adesso farcito con pesca e albicocca,e realizzata da Gabriele Filippini patron di Fiore 1827, storica azienda dolciaria di Siena che fra poco compirà 200 anni.