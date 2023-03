Il re dei materassi spopola ’Riccardo’ vince il contest Sarà il tormentone estivo

di Daniele Masseglia

"Per vivere bene bisogna tenere uno stile di vita sano...". L’inconfondibile voce di Riccardo Porciani, il re dei materassi meglio noto come Riccardo Corredi, irrompe all’inizio del video del brano “Riccardo“, destinato a diventare un vero e proprio tormentone estivo. La canzone, dai ritmi danzerecci, è stata composta da Pippo Palmieri, speaker radiofonico e autore dello Zoo di 105, e si è aggiudicata il “Festival San Jimmy“, sfida riservata a tutti i dj dello Zoo di 105, grazie a una valanga di voti arrivati da tutta Italia. Lo stesso Porciani, di origini montecatinesi ma versiliese d’adozione essendo approdato qui nel 1980, canta e si esibisce nel video tra balli e salti sui suoi candidi materassi.

Ma soprattutto con l’ormai storico jingle “Alto, basso, magro, grasso, bello, brutto... Riccardo, Riccardo!", tra l’altro composto nel ’68 dai Matia Bazar, a fare da sfondo a una clip che trasuda divertimento, rimandi alle televendite degli anni ’80 e un personaggio che ha fatto epoca sebbene abbia chiuso con le televendite nel 2000. "Avevo iniziato a farle nel ’78 – racconta Porciani, che dal 2018 è anche membro del consiglio di gestione della Fondazione Versiliana – ma è un mondo che non mi piace più, rovinato da troppi millantatori". In parallelo Riccardo ha sempre lavorato in radio private: memorabile il programma “Riccardo il quizzardo, gioco duro ma gagliardo” quando i quiz andavano di moda. "Nel ’68 – racconta – i Matia Bazar realizzarono una serie di jingle che Riccardo Heinen, tra le voci storiche di Radio Monte Carlo insieme a Claudio Sottili, Awanagana e Robertino, mi regalò per amicizia. Scelsi quello che ancora oggi cantano tutti a 45 anni di distanza. Era il più orecchiabile, mi piacque subito". Ed è piaciuto anche a Pippo Palmieri, che ha deciso di giocare con quel motivetto per creare il brano vincitore del “San Jimmy“. "È stato Pippo a cercarmi: ci siamo divertiti tantissimo – conclude – e sono sicuro che quest’estate il brano farà ballare tutti, giovani e adulti". La ciliegina musicale su una torta piena zeppa di ingredienti e ricordi, aneddoti e tanta fatica, basti pensare ai dodici punti vendita di “Riccardo Corredi“ disseminati in Toscana: a Pietrasanta era sbarcato 25 anni fa con il magazzino per l’ingrosso al Portone, fino alla sede aperta 15 anni fa sull’Aurelia.