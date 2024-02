Il primo rione del Carnevale. Evento il 23 alla Pruniccia

Sarà il primo rione del Carnevale pietrasantino ispirato alla ben più esperta Viareggio. La location è già pronta, con il campo sportivo della Pruniccia che ospiterà il veglione grazie alla disponibilità del Versilia calcio. Maschere, musica, cibo. Il programma è completo, mancano solo le ultime autorizzazioni e poi, forse già oggi, la data del 23 febbraio (dalle 20 alle 24) sarà ufficiale. L’unico neo riguarda la partecipazione delle contrade in quanto per ora si sono dette disponibili Africa-Macelli, Strettoia, Collina, Lanterna, Marina, Pontestrada, Il Tiglio-La Beca e Pollino-Traversagna, mentre la Brancagliana sarà impegnata al Miccio canterino di Querceta con la contrada La Cervia e gli Antichi Feudi devono ancora decidere.

"Le contrade devono ampliare la manifestazione – spiega l’organizzatore Omar Paolicchi (nella foto), che allo Sprocco da anni canta per l’Africa-Macelli – sia per farla crescere sia per raccogliere più fondi destinati alle proprie attività. Ma funziona se lo facciamo tutti insieme. Le iniziative delle singole contrade sono più difficili da realizzare, anche per problemi legati alle location. A livello di competizione ci sta bene lo sfottò, ma bisogna far venire più gente possibile, anche dai comuni limitrofi. Con l’obiettivo di una sagra delle contrade a fine giugno".

d.m.