Il primo parco inclusivo. Sarà nell’area di via Carrà

Arriva il primo parco inclusivo al Forte (in Italia ce ne sono cinque). Il contributo di 42mila euro, ottenuto attraverso il Fondo d’inclusione per le persone con disabilità, è stato infatti destinato per realizzare uno spazio verde interamente pensato e disegnato per bambini dagli 0-6 anni. Proprio in questi giorni è stato affidato il progetto per la costruzione. "L’idea del parco è stata ispirata – tiene a precisare Alberto Mattugini, consigliere allo sport - dalla proposta che i bambini della scuola d’Infanzia Caranna e del nido Moscardino avanzarono a me e al sindaco nel maggio 2022. Lo spazio sarà quello di via Carrà, vicino al Percorso Vita e Area Fitness di via Raffaelli. Quello che andremo a realizzare entro la prossima primavera, sarà un parco con giochi completamente inclusivi, con strutture che potranno essere utilizzate da una vasta gamma di utenti aventi diverse abilità, cercando quindi di non guardare solo la disabilità, ma piuttosto ciò che i bambini sono in grado di fare con le proprie possibilità". Non solo misure ridotte e opportunamente studiate per rendere ogni gioco o appoggio funzionale e perfettamente calibrato sulla statura e sullo stadio di sviluppo del bambino, ma anche un design inclusivo e innovativo. Nel parco si potrà trovare il Mandarino Climb per la prima arrampicata; il Castello Saladino, con il Tunnel Merlino, l’Angolo Re Artù; la grande Casetta inclusiva Esagonale Young, il Percorso Tattile e molte altre attrazioni. "Gli uffici sport e lavori pubblici – conclude Mattugini – tanto si sono prodigato affinché questo sogno potesse diventare realtà"