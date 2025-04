"Il presidente Boccardo si deve dimettere"

Bagarre sul presidente del consiglio comunale Andrea Boccardo (Pd) per una lettera inviata a Mario Andreini, consigliere di Forza Italia: le minoranze ne chiedono, con una mozione, le dimissioni. Viene scomodato persino il Bruto della tragedia shakespeariana. Andreini, che avrebbe già depositato la denuncia penale contro Boccardo, è stato assente per motivi di salute in nove sessioni consiliari. Ieri erano presenti tra il pubblico i rappresentanti di Forza Italia, tra cui l’ex sindaco Giampaolo Bertola, il coordinatore Marcello Mancini, Riccardo Erra in un nuovo ruolo di primo piano ed altri. Andreini ha letto il suo j’accuse contro il presidente, tacciato di parzialità a scapito del proprio ruolo super partes dato che, nella missiva inviata il 27 marzo scorso per mail, affermava di aver concordato il ‘richiamo’ etico con la maggioranza. " Ma il presidente non deve essere imparziale? Quale vilipendio poi avrei commesso?" ha detto Andreini. Boccardo ha risposto citando alcuni passi del ‘Giulio Cesare’ di Shakespeare senza dare spiegazioni. La faccenda non finisce qui: in Consiglio gli esponenti di minoranza hanno preteso motivazioni chiare. Da più parti c’è la convinzione che l’iniziativa di Boccardo sia stata ‘pilotata’ per scopi politici di maggioranza e che la posizione di Andreini sia stata utilizzata ad hoc. Cinzia Romboni (FdI) ha poi evidenziato che lo stesso registro sia applicato alle assenze nelle riunioni di commissione dovute al Dem Nicola Rombi.

Isabella Piaceri