Il pontile festeggia 15 anni. Sì a lavori di restauro e alla maxi festa

Dal brindisi inaugurale del pontile di Tonfano sono già passati tre lustri, da festeggiare con un ulteriore intervento di restauro e una maxi festa in agenda a settembre. Del resto l’usura e gli agenti atmosferici di questi ultimi 15 anni rendono necessario una manutenzione come quella già partita nel marzo 2022 (nella foto) per un importo totale di quasi 490mila euro. L’opera non è terminata e prevede altri due step: la sistemazione delle doghe trasversali della pavimentazione in legno, con i lavori assegnati pochi giorni fa, e a ottobre il restauro del rondò finale lato mare. "Ora ci dedichiamo a interventi-tampone ripristinando le tavole – spiega l’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci – e il resto lo completeremo dopo l’estate per non intralciare la stagione balneare".

Quanto alla festa di settembre per i 15 anni del pontile, l’amministrazione ha messo sul piatto alcune idee (top secret) ed è in attesa di una serie di risposte nei prossimi giorni.

d.m.