Il peperoncino in Cina. Grazie a Carmazzi

L’azienda agricola Carmazzi di Torre del Lago è ambasciatrice europea del peperoncino nel mondo. Il responsabile marketing, Lorenzo Picchi, è infatti volato in Cina, a Chongqing, per prendere parte al primo convegno mondiale dedicato all’industria del peperoncino. Si tratta dell’edizione inaugurale del World Chilli Forum, primo evento globale interamente dedicato alle molteplici sfide che costituiscono la filiera internazionale del peperoncino. Una delle spezie più consumate a livello globale, è parte integrante della tradizione culinaria di tantissimi paesi in tutto il mondo ed è protagonista dei mercati su scala planetaria. Il Forum vuole essere il luogo dove unire e analizzare il variegato mondo del peperoncino, creando sinergie e collaborazioni strategiche.

"Siamo onorati di aver preso parte a questo forum – le parole di Picchi, –. Siamo stati invitati da World Chilli Alliance in qualità di player italiani per partecipare ad un evento che si pone in prima linea per promuovere il dialogo, l’innovazione e un impegno condiviso per uno sviluppo sostenibile e inclusivo nel dinamico mondo del peperoncino". "La nostra storia e il nostro know how ultra-centenari – prosegue – Marco Carmazzi – sono partiti dalla terra di Puccini che ispirò al Maestro le sue opere immortali tra cui la Turandot, il capolavoro ambientato proprio in Cina, per atterrare a Chongqing in terra cinese per questa esperienza che ci ha riempito di orgoglio e ci ha dato modo di approfondire ulteriormente i rapporti con i protagonisti del comparto peperoncino a livello internazionale. Un ringraziamento particolare –conclude Carmazzi – va a Mario Zamprotta, project director di WCA per aver reso possibile tutto ciò".