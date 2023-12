Il Pd su targa a Pertini: "Su di noi solo falsità"

"Quella del sindaco è una polemica inaccettabile: bastava leggere la nostra mozione per capire che per la targa a Sandro Pertini avevamo chiesto di attuare la delibera del 2012, aggiungendo inoltre che gli venisse intitolata la provinciale Vallecchia". Con questa secca replica il Pd non accetta l’accusa di "superficialità" con cui è stato etichettato dal primo cittadino all’ultimo consiglio comunale in merito alla vicenda legata all’indimenticato presidente della Repubblica. Giovannetti aveva infatti accusato i Dem di aver proposto la targa ignorando che era stato lo stesso centrosinistra ad approvarla undici anni fa senza dare però un seguito alla delibera.

Una polemica che il Pd definisce "falsa e spicciola" visto che nella mozione è riportata la deliberazione n. 98 del 13 aprile 2012 con cui la giunta Lombardi decise di intitolare a Pertini l’area di circolazione compresa tra la provinciale Vallecchia e via Accademia. "La mozione con l’importante proposta presentata dai nostri consiglieri Irene Tarabella e Nicola Conti – scrive il Pd – è stata bocciata dalla maggioranza. Eppure prevedeva non solo di proseguire e implementare quanto già deliberato dalla giunta Lombardi nel 2012, quando fu varata l’apposizione della targa nel parcheggio di via dell’Accademia, ma anche di intitolare la provinciale al ’presidente degli italiani’ e di promuovere alcune iniziative, magari coinvolgendo le associazioni culturali, sulla vita di Pertini. Riteniamo inoltre fuori luogo che un sindaco cerchi di sviare l’attenzione su un tema molto sentito, dicendo anche pubblicamente falsità dato che la mozione infatti fa esplicito riferimento alla delibera del 2012. Il sindaco o non ha letto la mozione oppure non l’ha capita".